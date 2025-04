Fiorentina Juventus Women sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLa Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina nella ottava giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Le bianconere sono reduci dai grandi festeggiamenti per il sesto scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA liveFiorentina Juventus Women 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 12.30Migliore in campo Juventus WomenA conclusione del matchFiorentina Juventus Women 0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficialiFiorentina Juventus Women: il pre partitaIn attesa di aggiornamenti .com Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Leggi su Juventusnews24.com di Mauro Munnodel match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi affronta lanella ottava giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Le bianconere sono reduci dai grandi festeggiamenti per il sesto scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0:Aggiornamenti a partire dalle 12.30Migliore in campoA conclusione del match0-0:In attesa delle formazioni ufficiali: il pre partitaIn attesa di aggiornamenti .com

Ne parlano su altre fonti

Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Juventus Women, che cade in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol... 🔗torinotoday.it

di Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina in trasferta nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 2-2: sintesi e moviola 2? Bonfatini ci prova dal limite – Brutto pallone giocato da Girelli che ... 🔗juventusnews24.com

di Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina in trasferta nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-0: sintesi e moviola 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Viola Park Migliore in campo Juventus ... 🔗juventusnews24.com

Serie A Femminile | Juventus Women-Fiorentina | La partita; Fiorentina Juventus Women 2-3: passo verso la finale di Coppa. Decide Vangsgaard; Juventus Women, Scudetto ad un passo: le possibili combinazioni; Fiorentina-Juventus Women 0-2: gol e highlights. Cantore e Bonansea protagoniste. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Canzi verso Fiorentina Juventus Women: «Fatto qualcosa di grande, rotazioni con la Fiorentina. Brava Lehmann perché…» - Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina di Serie A femminile 2024/25 Ai canali ufficiali bianconeri, Massimiliano Canzi ha parlato alla vigilia di ... 🔗juventusnews24.com

Serie A Femminile, Fiorentina-Juventus Women: probabili formazioni e dove vederla in tv - Allo Stadio Curva Fiesole di Firenze va in scena una delle sfide più attese dell’ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile: la Juventus Women, campionessa d’Italia in carica, fa visita ... 🔗torinotoday.it

Juventus.com - Serie A Femminile - Poule Scudetto | Fiorentina-Juventus Women, i precedenti - La Juventus, sul proprio sito internet, ha elencato alcuni dati in vista del match tra le bianconere e la Fiorenrina: "L'ottava giornata della Poule Scudetto – la seconda fase ... 🔗tuttojuve.com