Fiorentina: Dodò ricoverato d’urgenza per appendicite. Salta l’Empoli e non solo proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina: Dodò ricoverato d’urgenza per appendicite. Salta l’Empoli e non solo Leggi su .com Un'altra assenza pesante per mister Palladino in vista della gara di domenica 26 aprile 2025, al Franchi contro l'EmpoliL'articolopere nonproviene da Firenze Post.

