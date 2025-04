Fiorentina Dodò in ospedale per appendicite salta l039Empoli a rischio per Betis e Roma

Fiorentina dopo l`improvviso forfait di Moise Kean che ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari per dirigersi. Leggi su Calciomercato.com Arrivano brutte notizie in casadopo l`improvviso forfait di Moise Kean che ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari per dirigersi.

Su questo argomento da altre fonti

Milan-Fiorentina, Adani: “Prodezze e spettacolo per 90?. Dodo senza senso” - Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan-Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione di Dodo 🔗pianetamilan.it

Infortunio Kean, nuovo report medico della Fiorentina dopo la notte: l’ex Juve dimesso dall’ospedale. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Infortunio Kean, nuovo report medico da parte della Fiorentina dopo la notte: l’ex Juve dimesso dall’ospedale. Tutte le novità e gli aggiornamenti Attraverso un brevissimo comunicato la Fiorentina ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Moise Kean, ieri uscito dal terreno di gioco del Bentegodi per un problema riscontrato dopo un duro scontro di gioco. 🔗juventusnews24.com

Fiorentina, Kean: trauma cranico. Il calciatore in ospedale per accertamenti - La Fiorentina ha comunicato che "il calciatore Moise KEAN, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. L'articolo Fiorentina, Kean: trauma cranico. Il calciatore in ospedale per accertamenti proviene da Firenze Post. 🔗.com