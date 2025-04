Fiorentina buone notizie per Palladino il giocatore rincuora i compagni e suona la carica

Fiorentina, con un giocatore in dubbio per il finale di stagione: Palladino stringe i denti, ma filtra positività.La Fiorentina, attualmente ottava in campionato, non riceve notizie positive in vista delle ultime gare stagionali. Giunta a cinque giornate dal termine del campionato, con una qualificazione nelle competizioni europee tutt’altro che scontata, Raffaele Palladino perde un titolare per il finale di stagione.Vera e propria tegola per l’allenatore ex Monza, che dovrà fare a meno di uno dei suoi cardini nei prossimi impegni. Tra questi spicca chiaramente l’andata della semifinale di Conference League contro il Real Betis, che andrà in onda a Siviglia il primo di maggio. A cui si aggiungono i delicati scontri diretti a Roma e a Bologna.Si è operato: la Fiorentina perde un suo titolarissimoCome riportato nel sito ufficiale della Fiorentina, nel pomeriggio di oggi Dodo è stato sottoposto ad un intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza, con la procedura chirurgica realizzata nelle prime ore del mattino perfettamente riuscita. Rompipallone.it - Fiorentina, buone notizie per Palladino: il giocatore rincuora i compagni e suona la carica Leggi su Rompipallone.it Scossone in casa, con unin dubbio per il finale di stagione:stringe i denti, ma filtra positività.La, attualmente ottava in campionato, non ricevepositive in vista delle ultime gare stagionali. Giunta a cinque giornate dal termine del campionato, con una qualificazione nelle competizioni europee tutt’altro che scontata, Raffaeleperde un titolare per il finale di stagione.Vera e propria tegola per l’allenatore ex Monza, che dovrà fare a meno di uno dei suoi cardini nei prossimi impegni. Tra questi spicca chiaramente l’andata della semifinale di Conference League contro il Real Betis, che andrà in onda a Siviglia il primo di maggio. A cui si aggiungono i delicati scontri diretti a Roma e a Bologna.Si è operato: laperde un suo titolarissimoCome riportato nel sito ufficiale della, nel pomeriggio di oggi Dodo è stato sottoposto ad un intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza, con la procedura chirurgica realizzata nelle prime ore del mattino perfettamente riuscita.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Buone notizie per la Fiorentina, Moise Kean può tornare a giocare - FIORENTINA – Buone notizie in casa Fiorentina dopo la paura della gara contro il Verona. L’attaccante ex Juventus, Moise Kean, può tornare in campo. Gli accertamenti clinici e strumentali programmati dopo lo scontro di gioco con conseguente trauma cranico della gara contro l’Hellas al Bentegodi del 23 febbraio hanno dato esito positivo. Nessuna conseguenza e nessun problema che possa avere ripercussioni sulla salute del giocatore, che ha saltato la gara vinta dai viola contro il Lecce in attesa dei risultati dei controlli. 🔗corrieretoscano.it

Infortuni Fiorentina, buone notizie per Palladino: recuperato definitivamente quel giocatore viola - Infortuni Fiorentina, novità molto importanti per Palladino dal Viola Park: recuperato in extremis quel giocatore (che oggi si è allenato in gruppo) Per quanto sul campo la Fiorentina stia facendo abbastanza fatica, dall’altra parte in ottica infortuni è spuntata fuori una nuova notizia (positiva) per quanto riguarda la squadra di mister Palladino. Ecco le ultime […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina, buone notizie sul fronte Kean. In gruppo da oggi, ci sarà ad Atene - Firenze, 3 marzo 2025 - La buona notizia è arrivata nel corso della mattina. Moise Kean può tornare ad allenarsi in gruppo in vista della trasferta di giovedì sera ad Atene contro il Panathinaikos. L'attaccante della Fiorentina aveva ricevuto una ginocchiata al volto da Dawidowicz (del tutto fortuita) lo scorso 23 febbraio contro il Verona. Provò a rientrare in campo dopo essere stato suturato al sopracciglio, ma dopo pochi istanti si accasciò al suolo, destando anche una certa preoccupazione. 🔗sport.quotidiano.net

Kean, nuovi esami dopo l'infortunio: torna disponibile per Conference e Napoli; Fiorentina, ieri Parisi e Gosens in gruppo: cosa filtra verso il Celje in attesa di Palladino; Palladino sceglie una strada per la sua nuova Fiorentina; Fiorentina, buone notizie sul fronte Kean. In gruppo da oggi, ci sarà ad Atene. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fiorentina, buone notizie per Palladino: un titolare verso il recupero - Arrivano notizie confortanti per quanto riguarda la Fiorentina di Palladino sulle condizioni di Gosens. Il difensore sta facendo di tutto per recuperare in vista del Milan e l’obiettivo è ... 🔗msn.com

Fiorentina, Palladino perde anche Dodò: cosa è successo all'esterno viola - Forfiat dell'ultim'ora in casa gigliata: il brasiliano operato nel pomeriggio. Intervento riuscito: "Non preoccupatevi" ... 🔗msn.com

Dedica a Kean e sogno Champions, Palladino spinge la Fiorentina: "Ancora tutto aperto, siamo lì" - Il tecnico viola festeggia il successo contro il Cagliari: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile" ... 🔗tuttosport.com