Fine settimana variabile in Abruzzo e nel Pescarese le previsioni meteo

previsioni meteo nel Pescarese e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, indicano anche per sabato 26 aprile possibilità di temporali e rovesci a tratti anche intensi, alternati a schiarite su gran parte. Ilpescara.it - Fine settimana variabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo Leggi su Ilpescara.it Proseguirà anche per le prossime ore la fase di instabilità per quanto riguarda lenele in. Ledi 3b.com, infatti, indicano anche per sabato 26 aprile possibilità di temporali e rovesci a tratti anche intensi, alternati a schiarite su gran parte.

Cosa riportano altre fonti

