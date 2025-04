Finché del fascismo non ricorderemo gli onori e gli orrori il veleno scorrerà

Laverita.info - Finché del fascismo non ricorderemo gli onori e gli orrori il veleno scorrerà Leggi su Laverita.info Il Ventennio ha grandi meriti, che non compensano la perdita della libertà. Molti partigiani eroici sono morti per lei, altri no.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come finisce una dittatura? Cosa resta dell’impasto terribile e sconvolgente di violenza e seduzione, stordimento e mito, paura e risentimento che segnarono, insieme a molti altri tratti a un tempo […] The post Lo sguardo sull’abisso di un’indagine nel corpo mitologico del fascismo first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Criticare la dittatura del partito rivoluzionario e l’abolizione della proprietà privata è un comportamento “fascista” Almeno questo è il pensiero elaborato da Roberto Speranza – ma non solo – dopo che Giorgia Meloni ha sviscerato alla Camera il manifesto di Ventotene dalla sinistra portato in pompa magna in piazza del Popolo nel corso della manifestazione... 🔗imolaoggi.it

Dopo la contestazione riservata, questa mattina, da un gruppo di collettivi studenteschi e movimenti di sinistra al vice presidente del Copasir Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), arrivano le reazioni del mondo politico. “Dispiace vedere che ancora oggi ci sia una certa parte della sinistra... 🔗salernotoday.it

Quel femminicidio all'università coperto dal fascismo svelato in un romanzo - Non c'è un articolo ... ma il regime fascista ha cancellato il suo stesso nome dopo che venne uccisa. Adesso, è venuto il momento che Palermo ricordi questa storia emblematica, che parla anche ... 🔗msn.com

Giornata del ricordo, Ciangherotti (FI): “Il ricordo dei crimini dimenticati, un vuoto che pesa sulla Costituzione” - “Oggi celebriamo la Giornata del Ricordo ... l’apologia del fascismo è giustamente vietata, ma quella del comunismo? Nulla. Silenzio. Come se i carri armati sovietici non avessero mai ... 🔗msn.com