Festa della Liberazione Tutti gli appuntamenti

della Liberazione nazionale dal nazifascismo, saranno numerose le iniziative promosse dal Cudir in collaborazione con varie associazioni cittadine che animeranno la città nella giornata di oggi. Alle 11, in piazza della Resistenza, si svolgerà la cerimonia ufficiale al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona, seguita da un omaggio dell’Anpi alla figura di Silvano Fedi presso la sepoltura monumentale nel cimitero Comunale. In piazza del Duomo, un concerto di bande musicali accompagnerà le celebrazioni. Rimanendo nel cuore pulsante del centro storico, al circolo Arci di Porta al Borgo, l’evento "Disertor3 di ogni guerra" offrirà momenti di socialità e riflessione. Alle 13 è previsto un pranzo in strada, mentre dalle 16 il pomeriggio sarà animato da un concerto gratuito, con la giornata che si concluderà alle 20 con un dj. Lanazione.it - Festa della Liberazione. Tutti gli appuntamenti Leggi su Lanazione.it In occasione dell’ottantesimo anniversarionazionale dal nazifascismo, saranno numerose le iniziative promosse dal Cudir in collaborazione con varie associazioni cittadine che animeranno la città nella giornata di oggi. Alle 11, in piazzaResistenza, si svolgerà la cerimonia ufficiale al Monumento ai Caduti con la deposizionecorona, seguita da un omaggio dell’Anpi alla figura di Silvano Fedi presso la sepoltura monumentale nel cimitero Comunale. In piazza del Duomo, un concerto di bande musicali accompagnerà le celebrazioni. Rimanendo nel cuore pulsante del centro storico, al circolo Arci di Porta al Borgo, l’evento "Disertor3 di ogni guerra" offrirà momenti di socialità e riflessione. Alle 13 è previsto un pranzo in strada, mentre dalle 16 il pomeriggio sarà animato da un concerto gratuito, con la giornata che si concluderà alle 20 con un dj.

Arezzo, 24 aprile 2025 – L’amministrazione comunale di Bibbiena invita tutti i cittadini e le cittadine a partecipare, domani, alle celebrazioni per la Festa di Liberazione. Il Vice Sindaco Matteo Caporali commenta: “La memoria di cosa ci ha portato oggi a vivere in un paese democratico è un nostro dovere. In questa attualità segnata da guerre, barbarie e limitazioni delle libertà personali, abbiamo necessità di recuperare i fili di questa memoria che ci tiene legati al nostro passato. 🔗lanazione.it

