Festa della Liberazione tra un Bella Ciao e una contestazione il corteo giunge a destinazione VIDEO

corteo, partito dal Monumento ai Caduti e giunto in piazza Cavour passando per il viale della Vittoria, ha infatti espresso tutto il proprio dissenso per il Governo. Anconatoday.it - Festa della Liberazione, tra un 'Bella Ciao' e una contestazione il corteo giunge a destinazione (VIDEO) Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Quello odierno sarà un 25 Aprile che non verrà dimenticato facilmente, almeno qui ad Ancona. Alcuni appartenenti al, partito dal Monumento ai Caduti e giunto in piazza Cavour passando per il vialeVittoria, ha infatti espresso tutto il proprio dissenso per il Governo.

