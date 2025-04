Festa della Liberazione Princi Patrimonio di valori che ci unisce come europei

Patrimonio di valori che ci unisce come europei e che ci rende fieri del nostro passato e speranzosi per il futuro". Così Giusi Princi, eurodeputata FI-PPE, sui suoi canali social."È la Liberazione: una conquista di democrazia e. Reggiotoday.it - Festa della Liberazione, Princi: "Patrimonio di valori che ci unisce come europei" Leggi su Reggiotoday.it "Oggi, 25 aprile, celebriamo non solo una data storica, ma undiche cie che ci rende fieri del nostro passato e speranzosi per il futuro". Così Giusi, eurodeputata FI-PPE, sui suoi canali social."È la: una conquista di democrazia e.

Ne parlano su altre fonti

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione - Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

Festa della Liberazione, Princi: “25 aprile patrimonio di valori che ci unisce come europei”; Festa Liberazione, Princi (FI): “25 aprile patrimonio di valori che ci unisce come europei”; 25 Aprile, Occhiuto: Ricorrenza che appartiene a tutti; 25 aprile, Mancuso “un momento per rinnovare l’impegno verso i valori di libertà, giustizia e democrazia”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa della Liberazione, Princi: ’25 aprile patrimonio di valori che ci unisce come europei’ - “Il 25 aprile è un patrimonio di valori che unisce l’Europa” - Giusi Princi celebra la Liberazione e il suo impegno contro i totalitarismi. 🔗citynow.it

25 Aprile, Giusi Princi: “celebriamo la Liberazione, baluardo di democrazia e libertà in Europa” - L’eurodeputato FI-PPE ricorda il valore attuale della Resistenza: “contro ogni totalitarismo, per la pace e la dignità umana" ... 🔗strettoweb.com

La Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile - Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo ... 🔗ansa.it