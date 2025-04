Festa della Liberazione piazza Duomo a Milano piena per la manifestazione del Anpi

Milano, 25 aprile 2025 Ecco le immagini di piazza Duomo a Milano piena di gente per la maniFestazione dell'Anpi in occasione della Festa della Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Festa della Liberazione, piazza Duomo a Milano piena per la manifestazione dell'Anpi Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista), 25 aprile 2025 Ecco le immagini didi gente per la manizionein occasione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

