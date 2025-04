Festa della Liberazione perché celebriamo il 25 aprile tutte le tappe di un momento storico

aprile si festeggia il giorno della Liberazione. Ma perché si chiama così e, soprattutto, per quale motivo è stata scelta proprio questa data? Per comprendere il motivo per cui è stata utilizzata proprio la parola Liberazione basta far riferimento agli avvenimenti storici del secondo conflitto mondiale. In questo modo, infatti, è possibile identificare proprio la Liberazione dell'Italia da parte dell'occupazione nazista e la caduta definitiva del fascismo.In questo modo si chiude una delle pagine più terribili della Seconda Guerra Mondiale. Che, alle sofferenze per l'oppressione tedesca, ha aggiunto anche quelle di una guerra intestina e civile tra italiani tra partigiani e repubblichini. Per quale motivo, però, è stato scelto proprio il 25 aprile come data per celebrare la libertà e l'apertura ad una visione democratica della vita politica e civile?La ritirata dei tedeschiLe immagini del 25 aprile 1945 – Fonte: istituto LuceSi tratta, in realtà di un giorno simbolico.

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

