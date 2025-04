Festa della Liberazione oggi 25 aprile immagini da condividere

oggi, 25 aprile, l’anniversario della Liberazione d’Italia riconosciuta anche come Festa della Liberazione. Un giorno carico di significati in quanto si celebra la Liberazione del Bel Paese dall’occupazione nazi fascista con le forze armate alleate, l’esercito italiano cobelligerante e le forze partigiane che riuscirono a portare a termine la vittoriosa resistenza militare durante la seconda guerra mondiale ed in seguito all’armistizio del settembre del 1943. Il Clnai proclamò l’insurrezione, la condanna a morte di Benito MussoliniIl 25 settembre 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti ordinando alle forze partigiane del Nord Italia di attaccare tutti i presidi nazisti e fascisti in “nome del popolo italiano“. Notizieaudaci.it - Festa della Liberazione oggi 25 aprile, immagini da condividere Leggi su Notizieaudaci.it , 25, l’anniversariod’Italia riconosciuta anche come. Un giorno carico di significati in quanto si celebra ladel Bel Paese dall’occupazione nazi fascista con le forze armate alleate, l’esercito italiano cobelligerante e le forze partigiane che riuscirono a portare a termine la vittoriosa resistenza militare durante la seconda guerra mondiale ed in seguito all’armistizio del settembre del 1943. Il Clnai proclamò l’insurrezione, la condanna a morte di Benito MussoliniIl 25 settembre 1945 il Comitato diNazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti ordinando alle forze partigiane del Nord Italia di attaccare tutti i presidi nazisti e fascisti in “nome del popolo italiano“.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'ottava Circoscrizione di Verona celebra l’80esimo anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi, incontri e commemorazioni, frutto della collaborazione con associazioni locali, comitati e scuole. «Nel ricordare l’importanza di questa ricorrenza - sottolinea la presidente della... 🔗veronasera.it

L'articolo Liberazione, ottanta anni: Italia oggi in festa <small class="subtitle">Si celebra il 25 aprile la Resistenza al nazifascismo</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗noinotizie.it

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Padova; Festa della Liberazione, le iniziative in programma a Livorno in occasione del 25 aprile: il programma; 25 aprile, Festa della Liberazione: cosa fare a Torino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Scala in concerto per la Liberazione, Francesco Muraca: “Orgogliosi di celebrare il 25 Aprile” - Milano – Evviva la Liberazione. Oggi la festa del 25 Aprile a Milano, dopo il corteo e il comizio in Duomo, finisce alla Scala, alle 18, con un concerto straordinario gratuito organizzato dalla sezion ... 🔗msn.com

Liberazione, ottanta anni: Italia oggi in festa Si celebra il 25 aprile la Resistenza al nazifascismo - Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero Per segnalazioni e comunicazion ... 🔗noinotizie.it

Oggi 25 aprile: per tanti ma non per tutti - C’è chi fa demolire la lapide del partigiano e chi rifiuta lo stendardo dell’Anpi. Chi ricorda i caduti di ogni guerra e chi si scusa ma c’è San Marco. 🔗repubblica.it