Festa della Liberazione la cerimonia nel Sacrario di Bari Leccese Sventoliamo il tricolore

Sacrario militare dei Caduti d'Oltremare, la cerimonia commemorativa per l'80° anniversario della Liberazione nazionale. Sono intervenuti i membri dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e le istituzioni locali. Hanno partecipato alla cerimonia il.

Festa della Liberazione . Banda, cerimonia per i caduti e l’evento ‘80 primavere’ - Un appuntamento di straordinaria rilevanza, un evento che non perde di sostanza nè di significato. Tutto è pronto, in città, per le celebrazioni della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversario, le cerimonie avranno inizio alle ore 10.45 in piazzetta ‘Marietta Alboni’ (piazzale est della Barriera Cavour), punto di ritrovo per le autorità civili e militari, e per i cittadini. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cerimonia in piazza e tante iniziative in città per la Festa della Liberazione - Modena si appresta a celebrare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con un programma di iniziative, promosso dal Comune di Modena, dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento e dal Comitato provinciale celebrazioni 80° della Liberazione. Una giornata che... 🔗modenatoday.it

Festa della Liberazione, cerimonia di commemorazione al Tribunale - Venerdì 25 aprile si celebra la Liberazione con diverse iniziative tra cui la deposizione di fiori ai cippi che ricordano la Resistenza. «Come associazioni partigiane (Anpc e Anpi), tra i luoghi della memoria a cui faremo omaggio di un fiore come già lo scorso anno, vi è anche la lapide a ricordo... 🔗ilpiacenza.it

25 aprile: cerimonia al Sacraio di Bari,sindaco 'festa di tutti' - "Il 25 aprile è la festa di tutti, ma non dobbiamo dimenticare che è anche l'esito di una scelta di campo fatta da tanti, che dopo l'8 settembre 1943 sacrificarono la propria vita per restituire al no ... 🔗ansa.it

80° Anniversario della Liberazione: a Bari una cerimonia di memoria e responsabilità - Un intervento, il suo, vibrante e ricco di riferimenti storici, etici e civili. « Il 25 aprile sia festa di pace – nel solco delle parole di Papa Francesco » – ha detto il primo cittadino, ricordando ... 🔗giornaledipuglia.com

Oggi le celebrazioni della Festa della Liberazione - Si svolgono questa mattina ad Aosta e in altri comuni della Valle le celebrazioni per ricordare l'anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, il 25 aprile 1945. Nel capoluogo si riuniranno per l ... 🔗aostaoggi.it