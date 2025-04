Festa della Liberazione in piazza risuonano le parole dei partigiani condannati a morte

della Liberazione dell’Italia con le parole scritte dai partigiani poco prima di essere uccisi: l’omaggio degli studenti riminesi a chi è morto per la Libertà. Il corteo cittadino partito dal monumento al Parco Cervi e l’orazione ufficiale in piazza Cavour.Le. Riminitoday.it - Festa della Liberazione, in piazza "risuonano" le parole dei partigiani condannati a morte Leggi su Riminitoday.it Rimini celebra l'80° Anniversariodell’Italia con lescritte daipoco prima di essere uccisi: l’omaggio degli studenti riminesi a chi è morto per la Libertà. Il corteo cittadino partito dal monumento al Parco Cervi e l’orazione ufficiale inCavour.Le.

Se ne parla anche su altri siti

Dongo, ancora una doppia piazza: dopo la festa per la Liberazione c’è la commemorazione dei gerarchi - Dongo (Como) – Ancora una volta Dongo sarà teatro di una doppia commemorazione di segno opposto, in occasione del 25 Aprile. Alla manifestazione ufficiale per gli ottant'anni della Liberazione, seguirà quella dei nostalgici fascisti in memoria dei gerarchi fucilati sul lungolago del Comune sull’alto lago di Como, dove fu catturato Benito Mussolini in fuga. Venerdì 25 aprile è in programma la cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale in piazza Paracchini (partigiano ucciso dai nazifascisti), con la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti, la benedizione, l'intervento di ... 🔗ilgiorno.it

Orbetello, scontro sulla festa della Liberazione: “Il sindaco ci nega la piazza”, è polemica - Orbetello (Grosseto), 24 aprile 2025 – Schermaglie sul 25 Aprile in Maremma. Il Comune di Orbetello (Grosseto) ha negato l'autorizzazione al suolo pubblico all'Anpi all'interno del Parco delle Crociere, dove è prevista la celebrazione del 25 Aprile. "Questa mattina il dirigente del Comune di Orbetello, dottor Sabatino, ci ha comunicato che la Giunta di Orbetello si è riunita e ci avrebbe negato il suolo pubblico all'interno del Parco delle Crociere - ha detto il presidente provinciale dell'Anpi, Giulio Balocchi - Lo avevamo chiesto da settimane e pagato all'ufficio Patrimonio quanto dovuto. 🔗lanazione.it

Cerimonia in piazza e tante iniziative in città per la Festa della Liberazione - Modena si appresta a celebrare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con un programma di iniziative, promosso dal Comune di Modena, dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento e dal Comitato provinciale celebrazioni 80° della Liberazione. Una giornata che... 🔗modenatoday.it

Festa della Liberazione, in piazza risuonano le parole dei partigiani condannati a morte; «La festa di tutti», le note di Bella Ciao risuonano su Monte Marrone; CREDARO – Adriana Bellini e don Giovanni: “Dopo 77 anni risuonano di nuovo le armi e le grida di dolore”. Il ricordo di Teresio Olivelli; Omaggio a Piero Borrotzu «Un modello per i giovani». 🔗Cosa riportano altre fonti

Festa della Liberazione, la diretta video della manifestazione a Roma - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it

Oggi 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo: cortei e iniziative - La festa della liberazione celebra il suo 80esimo. 1945-2025, e Milano rimane il centro della manifestazioni, perché proprio a Milano scesero tutte le brigate partigiane dalle montagne, durante e dopo ... 🔗rainews.it

Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni in provincia di Grosseto - Ecco tutte le iniziative nei comuni della provincia di Grosseto per la Festa della Liberazione venerdì 25 aprile ... 🔗grossetonotizie.com