Festa della Liberazione davanti a 200 persone Walter Veltroni racconta la sua storia di Iris Versari

davanti a oltre 200 persone, l'ex sindaco di Roma e scrittore Walter Veltroni, per la presentazione del suo nuovo romanzo "Iris, la libertà". Il libro, frutto anche delle ricerche condotte con il supporto di alcuni.

