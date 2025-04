Festa della Liberazione a Salerno la cerimonia con le istituzioni e il corteo antifascista sul Corso

cerimonia coordinata dalla Prefettura di Salerno in occasione dell’80° anniversario della “Liberazione". Le celebrazioni Alle 9 è stata celebrata, presso la Chiesa del Sacro Cuore, la Santa Messa in suffragio ai caduti officiata da Padre Raffaele. Salernotoday.it - Festa della Liberazione a Salerno: la cerimonia con le istituzioni e il corteo "antifascista" sul Corso Leggi su Salernotoday.it Si è tenuta in mattinata la tradizionalecoordinata dalla Prefettura diin occasione dell’80° anniversario". Le celebrazioni Alle 9 è stata celebrata, presso la Chiesa del Sacro Cuore, la Santa Messa in suffragio ai caduti officiata da Padre Raffaele.

Su questo argomento da altre fonti

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione - Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

Festa della Liberazione a Salerno: la cerimonia con le istituzioni e il corteo antifascista sul Corso; Festa della Liberazione. Il 25 aprile cerimonia a Salerno organizzata dalla Prefettura; Festa Liberazione: il messaggio di De Luca, Cirielli cita D'Acquisto e Maraio parla della fiamma di Meloni; Festa della Liberazione, Spinelli: Il lavoro non può essere sfruttamento. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Liberazione. Il 25 aprile cerimonia a Salerno organizzata dalla Prefettura - Venerdì 25 aprile si svolgerà la tradizionale cerimonia coordinata dalla Prefettura di Salerno in occasione dell’80° anniversario della “Liberazione”. 🔗ondanews.it

Festa della Liberazione, Spinelli: "Il lavoro non può essere sfruttamento" - La segretaria della Feneal Uil: "Serve un impegno collettivo contro ogni forma di violenza" Salerno. “Celebriamo il 25 aprile: la Liberazione dell’Italia dalle barbarie nazifascista, la rinascita dell ... 🔗msn.com

80° anniversario della “Liberazione": il programma della cerimonia a Salerno - La cerimonia sarà accompagnata da brani eseguiti dall’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi” - Città di Giffoni Valle Piana, diretta dal maestro Francesco Guida ... 🔗salernotoday.it