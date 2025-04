Festa della Liberazione a Bologna Lepore Facciamo professione di antifascismo

1945 I giorni della Liberazione. 21 aprile, ecco gli alleati a Bologna. Cittadini in festa, finisce un incubo - Dopo mesi di lotta partigiana e di avanzata degli Alleati, Bologna e la Val Padana furono finalmente liberate dalle truppe nazifasciste. Si trattò dell’apice di lunghi mesi di conflitto, uno degli episodi più significativi della Resistenza. La mattina del 21 aprile del 1945, i soldati alleati, accompagnati dai partigiani, entrarono a Bologna mentre i tedeschi e i fascisti si ritiravano. Il giorno seguente, il 22 aprile, la città si risvegliò finalmente libera. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

