Festa dei lavoratori Un Primo Maggio in musica gli eventi

Festa dei lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14.30 e al Parco Comunale Gino Vaia di Leno con il Festival di Primo Maggio, organizzato dall’Associazione Baccano.A Bergamo il Concertone del Primo Maggio si terrà nel piazzale degli Alpini dalle 15 fino a mezzanotte con Alessandro Sipolo Trio, Carlo ’Skizzo’ Biglioli, Claudia Buzzetti, Ettore Giuradei, Filippo Cattaneo Ponzoni, Funky Lemonade, Suonathan e Uldjo Band. Quotidiano.net - Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi Leggi su Quotidiano.net Non c’èdeisenzae a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per ladei, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14.30 e al Parco Comunale Gino Vaia di Leno con il Festival di, organizzato dall’Associazione Baccano.A Bergamo il Concertone delsi terrà nel piazzale degli Alpini dalle 15 fino a mezzanotte con Alessandro Sipolo Trio, Carlo ’Skizzo’ Biglioli, Claudia Buzzetti, Ettore Giuradei, Filippo Cattaneo Ponzoni, Funky Lemonade, Suonathan e Uldjo Band.

