Femminicidio Ilaria Sula nuova lettera di Samson 8220C8217è un testimone mi ha visto con il corpo8221

Samson ha scritto una nuova lettera in cui racconta nuovi dettagli sui momenti successivi al Femminicidio. Sostiene che un uomo lo ha visto trasportare il corpo di Ilaria Sula in auto. Leggi su Fanpage.it Markha scritto unain cui racconta nuovi dettagli sui momenti successivi al. Sostiene che un uomo lo hatrasportare il corpo diin auto.

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Femminicidio di Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere - Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio 🔗notizie.virgilio.it

Ilaria Sula, nuovo interrogatorio per la mamma di Mark Samson: i dubbi sull'orario, il ruolo della donna dopo il femminicidio - Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria... 🔗leggo.it

Femminicidio Ilaria Sula, nuova lettera di Samson: “C’è un testimone, mi ha visto con il corpo” - Mark Samson ha scritto una nuova lettera in cui racconta nuovi dettagli sui momenti successivi al femminicidio ... 🔗fanpage.it

Femminicidio Ilaria Sula, Mark cambia ancora versione: “Ho caricato la valigia da solo” - Il 23enne arrestato per il femminicidio di Ilaria scrive un’altra lettera dal carcere: “Sono forte”. E tira in ballo un testimone ... 🔗roma.repubblica.it

Mark Samson, nuovi dettagli sull'omicidio di Ilaria Sula in una lettera scritta ai pm: «Un testimone mi ha visto» - Una confessione a puntate. In ogni lettera un nuovo tassello di verità. Mark Samson, dopo le bugie raccontate e i tentativi di depistaggio, per recuperare credibilità agli occhi ... 🔗ilmessaggero.it