Fedez attacca Marco Travaglio e tira in ballo Chiara Ferragni 8220Il mio matrimonio non è finito per colpa tua8221

Fedez attacca Marco Travaglio dopo le sue diChiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli. Il giornalista ha ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio risalente un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una totale "mistificazione della realtà", secondo Fedez, che ha poi tirato in ballo il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Leggi su Fanpage.it In un video pubblicato poco fa sul profilo Instagram di Pulp Podcast,dopo le sue dizioni nel podcast di Gianluca Gazzoli. Il giornalista ha ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio risalente un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una totale "mistificazione della realtà", secondo, che ha poito inil suocon

Su questo argomento da altre fonti

Fedez cambia Bella Stron*a per le Cover, la nuova versione della canzone di Marco Masini - Fedez ha scelto Marco Masini per la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2025, ecco come hanno deciso di cambiare il testo di Bella Stron*a. Fedez cambia Bella Stron*a per le Cover, la nuova versione della canzone di Marco Masini (Notizie.com)In un’epoca dove il politicamente corretto si sta portando all’esasperazione era davvero difficile portare una canzone come questa che era uscita per la prima volta nel 1995 e che oggi non sarebbe del tutto accettata da un clima che si trova a condannare certi atteggiamenti e parole. 🔗notizie.com

Carlo Conti e la Bella Stronza di Fedez a Sanremo 2025: “Sarà una versione nuova del brano di Marco Masini” - Il direttore artistico del festival di Sanremo ha parlato della canzone che Fedez porterà con Masini sul palco dell'Ariston nella serata cover: "Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Domenica In, Fedez e il videomessaggio per Marco Masini: “Ti sono grato” - (Adnkronos) – Marco Masini ha ricordato il duetto con Fedez al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore di 'Bella Stronza' è stato ospite di Mara Venier a Domenica In nel corso della puntata di oggi, domenica 23 febbraio, e ha raccontato com'è nata la collaborazione con il rapper per la serata delle cover. Marco […] 🔗periodicodaily.com

Fedez attacca Marco Travaglio e tira in ballo Chiara Ferragni: Il mio matrimonio non è finito per colpa tua; Fedez, l'attacco a Marco Travaglio tra Selvaggia Lucarelli, Chara Ferragni e Gianluca Gazzoli; “Benvenuto assassino” a Chico Forti, Fabrizio Corona attacca Marco Travaglio: “Con Ilaria Salis scriverai criminale?” (e critica anche Giorgia Meloni). Poi bombe su tutto a Gurulandia: Fedez e Iovino, Diletta Leotta e il matrimonio “a tempo” e su Dazn...; Travaglio attacca Fedez a Muschio Selvaggio: Sei fissato con Lucarelli, ha reso tua moglie come Wanna Marchi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fedez contro Travaglio: "Stravolge realtà con malafede" - Il rapper contro il giornalista tra podcast e risposte su Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni ... 🔗adnkronos.com

Fedez e Marco Travaglio: il confronto acceso tra polemiche e dichiarazioni - Fedez e Marco Travaglio si confrontano su temi di giornalismo e relazioni personali durante il podcast "Passa dal BSMT", coinvolgendo Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni in una polemica accesa. 🔗ecodelcinema.com

Marco Travaglio senza filtri: il retroscena su Fedez e lo sgarbo a Bruno Vespa. Cosa ha detto - Il direttore del Fatto Quotidiano è stato intervistato durante un podcast e ha raccontato vari aneddoti anche su Selvaggia Lucarelli e Silvio Berlusconi. 🔗libero.it