Fedez allo Snowland Musical Festival Una tranquilla scampagnata in montagna E ringrazia il pubblico di Livigno

Livigno (Sondrio), 25 aprile 2025 – Fedez nel Piccolo Tibet, ospite dell’edizione 2025 di Snowland Music Festival. Il rapper nelle scorse ore ha condiviso nelle sue stories su Instagram foto e video dal maxi evento, che terminerà il 26 aprile. “Una tranquilla scampagnata in montagna” ha scritto il cantante condividendo le immagini del pubblico che canta “Senza pagare” (brano nel 2017 con J-Ax diventato un vero e proprio tormentone). Fedez ha poi postato alcuni scatti prima e dopo la performance sul palco, accompagnati dalla scritta “Grazie Livigno”. Il rapper ha poi condiviso una foto insieme al celebre dj e producer Ricky Le Roy, chiamato dal cantante “Sua maestà” (è infatti une delle icone indiscusse della musica techno). Nella prima giornata del Festival insieme a Fedez si sono esibiti anche Afrojack, Mattn, In-Style, Mazay, J-Dee, Eds, D-Nill. Ilgiorno.it - Fedez allo Snowland Musical Festival: “Una tranquilla scampagnata in montagna”. E ringrazia il pubblico di Livigno Leggi su Ilgiorno.it (Sondrio), 25 aprile 2025 –nel Piccolo Tibet, ospite dell’edizione 2025 diMusic. Il rapper nelle scorse ore ha condiviso nelle sue stories su Instagram foto e video dal maxi evento, che terminerà il 26 aprile. “Unain” ha scritto il cantante condividendo le immagini delche canta “Senza pagare” (brano nel 2017 con J-Ax diventato un vero e proprio tormentone).ha poi postato alcuni scatti prima e dopo la performance sul palco, accompagnati dalla scritta “Grazie”. Il rapper ha poi condiviso una foto insieme al celebre dj e producer Ricky Le Roy, chiamato dal cantante “Sua maestà” (è infatti une delle icone indiscusse della musica techno). Nella prima giornata delinsieme asi sono esibiti anche Afrojack, Mattn, In-Style, Mazay, J-Dee, Eds, D-Nill.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Snowland Music Festival 2025, la line up di Livigno, da Fedez ad Afrojack - Snowland Music Festival è pronto a partire e svela la line up completa della prossima edizione, con Fedez e molti altri live a Livigno durante il ponte della Liberazione Snowland Music Festival è pronto a partire e svela la line up completa della prossima edizione, che si terrà da giovedì 24 a sabato 26 aprile 2025 nella splendida cornice di Livigno (SO). Headliners della prima giornata, quella di giovedì 24 aprile, saranno Afrojack, Fedez e Mattn. 🔗.com

"Piccole donne": il musical di Giuseppe Celesia al Teatro Jolly - L'associazione "Teatro e Vita" domenica 4 maggio, alle ore 18, al Teatro Jolly di Palermo metterà n scena il favoloso ed inedito musical “Piccole Donne”; regia, musiche e testi di Giuseppe Celesia, libretto di Manuela Donzelli, coreografie di Alessandra Mazzara. Ispirato ai due celebri... 🔗palermotoday.it

Fedez fa "ammonire" Corona, lo sfogo di Lucarelli: "Io ignorata" - Ignorata dalle autorità che per Fedez si sono mosse a tempo record. È la denuncia di Selvaggia Lucarelli presa di mira da Fabrizio Corona con pesanti insulti nel suo spettacolo a teatro, a Milano. In un lungo post sui social la giornalista rivela che la "prima denuncia al soggetto", ossia nei confronti dell'ex agente fotografico, "è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell'indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini) . 🔗iltempo.it

Fedez allo Snowland Musical Festival: “Una tranquilla scampagnata in montagna”. E ringrazia il pubblico di Livigno; Snowland Music Festival 2025, la line up: da Fedez ad Afrojack; Snowland Music Festival 2025: tutte le info sulla lineup; A Livigno è tutto pronto per Snowland Music Festival. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fedez allo Snowland Musical Festival: “Una tranquilla scampagnata in montagna”. E ringrazia il pubblico di Livigno - Il rapper tra gli ospiti della prima serata della kermesse, che andrà avanti fino sabato. Il cantante ha condiviso foto e video della performance, con tanto di coro sulle note della hit “Senza pagare” ... 🔗ilgiorno.it

Snowland Music Festival 2025, la line up: da Fedez ad Afrojack - Tre giorni di musica a oltre 2.000 metri. Giovedì 24 aprile si alzerà il sipario sulla nuova edizione di Snowland Music Festival, in scena fino a sabato 26 aprile. Attesi grandi nomi del panorama ... 🔗tg24.sky.it

Musica e montagna, a Livigno il Snowland Music Festival - Si terrà da domani al 26 aprile, a Livigno (Sondrio), l'edizione 2025 di Snowland Music Festival. Per domani, giovedì, sono previste le esibizioni di Afrojack, Fedez, Mattn, Mazay, D-Nill, EDS, In-Sty ... 🔗msn.com