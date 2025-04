Federico Cinà scala il ranking mare di posizioni guadagnate a Madrid Quando il prossimo torneo E a Roma…

Federico Cinà ha brillantemente lottato contro Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, trascinando la testa di serie numero 23 del tabellone al terzo set. Il 18enne siciliano ha mostrato grande brillantezza sulla terra rossa della capitale spagnola, impensierendo seriamente il quotato statunitense e vincendo la seconda frazione con grande personalità.Il tennista italiano, iscritto al torneo con una wild card e capace di regolare Coleman Wong al primo turno, ha dimostrato di possedere tanto talento e i margini di miglioramento fanno ben sperare per il prossimo futuro. Intanto il successo ottenuto al primo turno ha permesso al nostro portacolori di operare un grandioso balzo nel ranking ATP: ha virtualmente guadagnato 58 posizioni e si è issato al 315mo posto con 160 punti all’attivo. Oasport.it - Federico Cinà scala il ranking: mare di posizioni guadagnate a Madrid. Quando il prossimo torneo? E a Roma… Leggi su Oasport.it ha brillantemente lottato contro Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di, trascinando la testa di serie numero 23 del tabellone al terzo set. Il 18enne siciliano ha mostrato grande brillantezza sulla terra rossa della capitale spagnola, impensierendo seriamente il quotato statunitense e vincendo la seconda frazione con grande personalità.Il tennista italiano, iscritto alcon una wild card e capace di regolare Coleman Wong al primo turno, ha dimostrato di possedere tanto talento e i margini di miglioramento fanno ben sperare per ilfuturo. Intanto il successo ottenuto al primo turno ha permesso al nostro portacolori di operare un grandioso balzo nelATP: ha virtualmente guadagnato 58e si è issato al 315mo posto con 160 punti all’attivo.

