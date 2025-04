Federico Cinà incanta a Madrid perde con Sebastian Korda ma viene inondato da applausi

Federico Cinà esce al secondo turno del torneo 1000 di Madrid. Il 18enne tennista siciliano perde in tre set con l'americano Sebastian Korda, che ora sfiderà Ruud. Leggi su Fanpage.it esce al secondo turno del torneo 1000 di. Il 18enne tennista sicilianoin tre set con l'americano, che ora sfiderà Ruud.

Ne parlano su altre fonti

BENVENUTO PALLINO! Federico Cinà incanta: a 17 anni batte Comesana al debutto in un 1000 a Miami! - Di anni non ne ha ancora compiuti 18, ma la maturità è quella già del grande giocatore. Federico Cinà realizza il sogno a Miami e batte all’esordio in un Masters1000 l’argentino Francisco Comesana (n.67 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (2) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che si temeva potesse complicarsi maledettamente, quando il giovane tennista nostrano avanti 5-3 nel secondo parziale ha dovuto fare i conti con i crampi. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Federico Cinà, il tennista azzurro pronto al debutto a Miami - Il giovane ha ricevuto una wild card ed esordirà nel circuito Atp. Jannik Sinner non sarà presente, ma a Miami ci sarà comunque un italiano in più. Federico Cinà, giovane tennista tricolore di appena 17 anni, ha ricevuto a sorpresa una wild card per partecipare al Masters 1000 in programma dal 16 al 30 marzo […] L'articolo Federico Cinà, il tennista azzurro pronto al debutto a Miami è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Federico Cinà incanta a Madrid: perde con Sebastian Korda, ma viene inondato da applausi; Cinà incanta anche a Madrid, seconda vittoria in un Masters 1000; È subito Cinà a Madrid: batte Wong in due set. Avanza Cobolli; Atp Madrid, Cinà incanta ancora: il palermitano vola al secondo turno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne