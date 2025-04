FdI sogna Papa Parolin l’anti Zuppi Sarebbe una grande scelta

Papa fosse Pietro Parolin? Se ci fosse qualche italiano noi saremmo molto contenti, ovviamente”, dice con il suo formidabile sorriso sornione, sg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - FdI sogna Papa Parolin, l’anti Zuppi: “Sarebbe una grande scelta” Leggi su Ilfoglio.it “E se il prossimofosse Pietro? Se ci fosse qualche italiano noi saremmo molto contenti, ovviamente”, dice con il suo formidabile sorriso sornione, sg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Un anno fa, durante l’udienza plenaria, ho avuto il privilegio di incontrare Papa Francesco e, insieme a colleghi di Governo e Parlamentari, di consegnargli l’allegoria dell’Italia, dono del Senato della Repubblica. Con il gruppo interparlamentare ‘Cultori dell’Etica’, che ho l’onore di rappresentare insieme all’Onorevole Leonzio Borea, abbiamo organizzato una delegazione alla quale fu concesso l’onore di un’udienza privata. 🔗laprimapagina.it

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio. I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

Sanremo 2024, Alfa: il significato del cuore giallo sulla maglietta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Formaggio (FdI): "Vogliamo papa Parolin" - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO CLICCA . Joe Formaggio (FdI): “Il Cardinale Pietro Parolin, orgoglio veneto e vicentino, guida auspicata per la Chiesa universale” ... 🔗informazione.it

Joe Formaggio (FdI): “Il Cardinale Pietro Parolin, orgoglio veneto e vicentino” - Guida auspicata per la Chiesa universale - Joe Formaggio (FdI): “Il Cardinale Pietro Parolin, orgoglio veneto e vicentino" ... 🔗vicenzareport.it

Morto un papa: Erdo, Parolin, Zuppi e gli outsider, tutti i favoriti in corsa per il Conclave - Morto un Papa se ne fa un altro ... procederemo da destra verso sinistra. Pietro Parolin da Schiavonea (VI), 70 anni compiuti a gennaio. Diplomatico di lungo corso, già Nunzio (ambasciatore ... 🔗affaritaliani.it