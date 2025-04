Fcredil Bologna punta alla promozione in A2 dopo il trionfo in Coppa Italia

Fcredil torna in campo nel campionato di B1 donne di volley, dopo il trionfo in Coppa Italia di Fasano. Messo in bacheca il trofeo e raggiunto il primo obiettivo dell'anno, ora testa e cuore delle rossoblù vanno alla volata finale della stagione regolare: c'è un primato da blindare, in vista dei playoff e della corsa promozione e tre giornate da giocare. Calendario stravolto e rivisto, in seguito alla morte di Papa Francesco e alla decisione della Fipav di rinviare tutte le gare in programma domani.Proprio domani sarebbe dovuta tornare in campo la Fcredil a Moie, nelle Marche sul campo della Clementina 2020: il match è stato anticipato a questa sera, alle 19.Bologna andrà a caccia della vittoria per poi presentarsi allo scontro diretto casalingo del prossimo weekend con la seconda della classe Riccione in testa e con l'obiettivo di chiudere i giochi.

Blindato il primo posto, in casa Fcredil si pensa al prossimo obiettivo: difendere il primato e chiudere aritmeticamente la qualificazione playoff prima della partenza per la Final Four di Coppa Italia di Fasano, in programma (18 e 19 aprile prossimi (semifinale il 18 con Fantini-Folcieri): per riuscire nel proprio intento, le rossoblù di coach Fabio Ghiselli dovranno passare questa sera alle 20.30 a Castel d’Azzano, sul campo della Smapiù Arena Verona e poi ripetersi nel prossimo fine ... 🔗sport.quotidiano.net

Il primo obiettivo stagionale è raggiunto: la Coppa Italia è in bacheca. Non era scontato. "Anzi, è stata un’impresa, me lo lasci dire". A parlare è Fabio Ghiselli, tecnico della Fcredil Volley Team Bologna, reduce dal trionfo in Coppa Italia di B1 femminile. Battere Fasano in casa propria, con duemila sostenitori a soffiare alle spalle, contro i 100 al seguito delle rossoblù in provincia di Brindisi è stata un’impresa. 🔗sport.quotidiano.net

