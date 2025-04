FC 25 SBC Tutte le mini Sfide TOTS

TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di Tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le Sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata.Vi ricordiamo che è attivo anche l'accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni.Sfida 1 TOTS Ligue 1Sfide: 1Ripetibile: NOScadenza: 28 aprilePremio: 1x Premium Mixed Pack 4-3-3 Nazionalità in rosa: min 3Club in rosa: min 4Gioc. Campionato uguale: min 3Rari: Min. 7 ogg. giocatoreQualità giocat.: Min. Giocatori d'argentoIntesa totale: min 14Sfida Riscaldamento TOTS 3Sfide: 1Ripetibile: NOScadenza: 25 aprilePremio: 1x Premium Electrum Players Pack Non scambiab.

