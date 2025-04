FC 25 Obiettivo Live TOTS – Champions

Obiettivo Live: TOTS gloria Champions uscito in data 25 aprile 2025. Questo Obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana!Nuovo Obiettivo Squadra della stagione: gloria ChampionsGioca partite in Champions per ottenere pacchetti, Paxten Aaronson MO TOTS e un consum. EVO Dribbling speciale. Premi non scamb.Numero di incarichi da completare: 8Inizio 25 aprile – Scadenza: 29 aprile (tutta la WL)Premio Finale: 1x 85+ x4 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 1Gioca 1 partita nelle Finali Champions.Premio: 1x 83+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Vincine 3Vinci 3 partite nelle Finali Champions.Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.

