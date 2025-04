FC 25 Finalmente TOTS ecco cosa c’è nei pacchi da oggi

Finalmente disponibile su FC 25 la promo TOTS. Il periodo più atteso dopo i TOTY. Nei pacchi ci sono tantissimi giocatori provenienti dai campionati Ligue 1, Eredivise, Arkema Premier League. Questi giocatori sono presenti nei pacchi dal 25 aprile fino alle 18.59 del 2 maggio.

