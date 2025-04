Fc 25 celebra la stagione calcistica con il Team of the Season

Il 25 aprile segna l'inizio della celebrazione della stagione calcistica internazionale attraverso il lancio del Team of the Season (Tots) di Ea Sports Fc 25. L'iniziativa premia i giocatori che si sono distinti durante l'anno per le loro prestazioni eccezionali, offrendo agli appassionati la possibilità di rivivere i momenti salienti della stagione.

