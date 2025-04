FBI Arresta Giudice a Milwaukee Accuse di Ostacolo alle Leggi sul Immigrazione

Arrestato un Giudice di contea a Milwaukee con l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle ll'Immigrazione. Il Bureau ha messo in manette la Giudice Hannah Dugan con l'accusa di aver "intenzionalmente depistato gli agenti federali" da un immigrato perseguito dalle autorità federali", ha scritto Patel sui social media. L'amministrazione Trump ha promesso di indagare e perseguire i funzionari locali che non collaborano con la lotta federale all'Immigrazione illegale. Quotidiano.net - FBI Arresta Giudice a Milwaukee: Accuse di Ostacolo alle Leggi sull'Immigrazione Leggi su Quotidiano.net Il direttore dell'FBI Kash Patel ha annunciato che gli agenti federali hannoto undi contea acon l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle ll'. Il Bureau ha messo in manette laHannah Dugan con l'accusa di aver "intenzionalmente depistato gli agenti federali" da un immigrato perseguito dautorità federali", ha scritto Patel sui social media. L'amministrazione Trump ha promesso di indagare e perseguire i funzionari locali che non collaborano con la lotta federale all'illegale.

