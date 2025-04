Far East Film sabato 26 aprile dalla crime story thailandese The Stone alle inquietudini giapponesi di Dollhouse

Stone, i jumpscare giapponesi di Dollhouse, gli spiriti maligni (ecco di nuovo la Thailandia) di Death Whisperer 2. Senza ovviamente dimenticare i primi due titoli dell’attesissima retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema, cioè l’imperdibile doppietta filippina The Woman in Unit 23B e Shake, Rattle & Roll, e il primo appuntamento pomeridiano con i Bambù Talks di Giulia Pompili e Francesco Radicioni, Scam Cities: il Sud-est asiatico è la Silicon Valley del crimine. Oggi (26 aprile) il FEFF si tinge di nero e viaggia, a tutta velocità, dentro i territori dell’horror e della malavita!Se il fronte puramente drammatico non rimane certo scoperto, come dimostrano My Friend An Delie e il lynchiano Teki Kometh (pluridecorato all’ultimo Tokyo International Film Festival), il Film-rivelazione di questa terza giornata ci trascina comunque nell’universo crime: stiamo parlando di The Stone, incredibile debutto a quattro mani dei registi Arak Amornsupasiri e Vuthipong Sukhanind (saliranno sul palco del FEFF con i produttori Surawut Tungkarak e Paween Puruitpanya). Udine20.it - Far East Film: sabato 26 aprile, dalla crime story thailandese The Stone alle inquietudini giapponesi di Dollhouse Leggi su Udine20.it I gangster taiwanesi di Gatao: Like Father Like Son, i truffatori thailandesi di The, i jumpscaredi, gli spiriti maligni (ecco di nuovo la Thailandia) di Death Whisperer 2. Senza ovviamente dimenticare i primi due titoli dell’attesissima retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema, cioè l’imperdibile doppietta filippina The Woman in Unit 23B e Shake, Rattle & Roll, e il primo appuntamento pomeridiano con i Bambù Talks di Giulia Pompili e Francesco Radicioni, Scam Cities: il Sud-est asiatico è la Silicon Vy del crimine. Oggi (26) il FEFF si tinge di nero e viaggia, a tutta velocità, dentro i territori dell’horror e della malavita!Se il fronte puramente drammatico non rimane certo scoperto, come dimostrano My Friend An Delie e il lynchiano Teki Kometh (pluridecorato all’ultimo Tokyo InternationalFestival), il-rivelazione di questa terza giornata ci trascina comunque nell’universo: stiamo parlando di The, incredibile debutto a quattro mani dei registi Arak Amornsupasiri e Vuthipong Sukhanind (saliranno sul palco del FEFF con i produttori Surawut Tungkarak e Paween Puruitpanya).

Ne parlano su altre fonti

Far East Film Festival dal 24 aprile. In apertura: la comedy cinese Green Wave e l’horror sudcoreano Dark Nuns - Toccherà alla comedy cinese Green Wave e all’horror sudcoreano Dark Nuns il compito di aprire ufficialmente, giovedì 24 aprile, la 27ª edizione del Far East Film Festival. I riflettori internazionali resteranno poi accesi sul Teatro Nuovo e sul Visionario fino a venerdì 2 maggio, quando la love story d’animazione The Square e l’irresistibile tripudio J-Pop di Ya Boy Kongming! – The Movie segneranno la chiusura del sipario. 🔗udine20.it

Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival: svelato il programma - L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest'anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. 🔗movieplayer.it

Il programma di venerdì 25 aprile al Far East Film Festival - La seconda giornata del FEFF 27 mette nitidamente a fuoco le due anime del cinema popolare che il festival documenterà quest’anno: da un lato l’intrattenimento scacciapensieri, il disimpegno con la D maiuscola, dall’altro lato l’urgenza artistica di rivolgersi al grande pubblico raccontando la società e l’attualità. Una forte pulsione contemporanea che connette, come un filo rosso, i centri dello showbiz disseminati sulla mappa dell’Asia. 🔗udine20.it

Gangster, horror e malavita: il FEFF27 si tinge di nero; Michele Marolla al Far East Film Festival: il Giappone oltre le arti marziali; FAR EAST FILM FESTIVAL 27; Al Far East commedia cinese e horror sudcoreano: si alza il sipario sul cinema asiatico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Al Far East Film Festival 2025 arriva Maris Rascal per presentare Sunshine - La 27esima edizione del Far East Film Festival prosegue con una giornata ricca di anteprima e ospiti, tra cui l'attrice Maris Rascal. 🔗msn.com

Far East Film Festival 2025 al via: quali sono i due film d'apertura e i dettagli del programma - Prende il via oggi, giovedì 24 aprile, l'edizione 2025 del Far East Film Festival, ecco i titoli che apriranno la 27ª edizione e il programma dell'evento. 🔗movieplayer.it

Far East Film Festival 2025: un giudice a sorpresa per l’opera prima che rivoluzionerà il cinema! - Il Far East Film Festival: Un Ritorno Atteso a Udine Il Far East Film Festival si prepara a tornare a Udine, presentando un’ampia selezione di 49 film in competizione. La manifestazione promette di es ... 🔗informazione.it