Fano 25 aprile tra fischi e memoria la Resistenza di Giacomo Serrani commuove la città

Fano (Pesaro e Urbino) 25 aprile 2025 - È iniziata con i fischi e si è chiusa con un lungo applauso. Tra tensione e riconoscenza, la celebrazione del 25 aprile a Fano – per l'80° anniversario della Liberazione – si è mossa lungo un doppio binario: da una parte le contestazioni, dall'altra la memoria viva. I video lo testimoniano chiaramente: mentre la banda cittadina intonava l'Inno di Mameli per aprire ufficialmente la giornata, una parte del corteo – legata ai centri sociali – ha scelto di manifestare dissenso con fischietti fischi e cori, proprio durante la deposizione della prima corona d'alloro sotto la residenza comunale. È invece ormai consuetudine il lancio dei fumogeni rossi in via San Francesco, ma quest'anno il fumo ha invaso anche l'interno del supermercato Coal, costringendo i dipendenti a chiudere le porte. Ilrestodelcarlino.it - Fano, 25 aprile tra fischi e memoria: la Resistenza di Giacomo Serrani commuove la città Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Pesaro e Urbino) 252025 - È iniziata con ie si è chiusa con un lungo applauso. Tra tensione e riconoscenza, la celebrazione del 25– per l'80° anniversario della Liberazione – si è mossa lungo un doppio binario: da una parte le contestazioni, dall'altra laviva. I video lo testimoniano chiaramente: mentre la banda cittadina intonava l'Inno di Mameli per aprire ufficialmente la giornata, una parte del corteo – legata ai centri sociali – ha scelto di manifestare dissenso conettie cori, proprio durante la deposizione della prima corona d'alloro sotto la residenza comunale. È invece ormai consuetudine il lancio dei fumogeni rossi in via San Francesco, ma quest'anno il fumo ha invaso anche l'interno del supermercato Coal, costringendo i dipendenti a chiudere le porte.

