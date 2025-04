Fan in allarme per le immagini di Shade in un letto d ospedale e attaccato al ossigeno come sta il rapper

Ilgiornale.it - Fan in allarme per le immagini di Shade in un letto d'ospedale e attaccato all'ossigeno: come sta il rapper Leggi su Ilgiornale.it "Non sarà una passseggiata", ha spiegato il cantante ai suoi followers su Instagram: la grave infezione ai polmoni

Fan in allarme per le immagini di Shade in un letto d'ospedale e attaccato all'ossigeno: come sta il rapper; Shade è in ospedale, il rapper torinese racconta cosa gli è successo; Shade ricoverato in ospedale: “Non so per quanto mi fermerò qui”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Shade ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni, paura per il rapper: "Ho smesso di respirare" - Paura per Shade. Il rapper è stato ricoverato in ospedale per un’infezione ai polmoni. A renderlo noto è stato lui stesso con un video pubblicato sui social nel quale ripercorre quello che gli è capit ... 🔗informazione.it

Shade in ospedale preoccupa i fan: “Sono impegnato a non morire” - La salute di Shade continua a preoccupare i suoi fan. Il popolare cantante ha infatti pubblicato uno scatto dal letto d'ospedale, spiegando ai follower: 'Non so per quanto mi fermerò qui'. Shade in os ... 🔗informazione.it

Shade è in ospedale, il rapper torinese racconta cosa gli è successo - Shade è in ospedale da giorni. Il rapper torinese, che ha messo in allarme i suoi oltre 770mila follower, è stato ricoverato il 19 aprile, ma solo adesso ha spiegato ai fan le ragioni del ricovero, ag ... 🔗msn.com