Familiari in ansia per Spinelli È malato e fisicamente prostrato

Familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne nato a Cesena e detenuto in carcere in Venezuela, sono preoccupati per la sua salute e temono per la sua vita. Ad aggravare l’ansia dei Familiari c’è il fatto che da alcuni giorni non hanno più notizie di lui.Nell’ultimo periodo Giancarlo Spinelli, arrestato il 21 febbraio del 2024 a Caracas per terrorismo, tradimento alla patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, ha visto aggravarsi sempre più le sue condizioni di salute. “Giancarlo – dice il cugino cesenate che porta lo stesso nome – è in condizioni molto serie di salute. Ha problemi di intestino, di pressione alta e ha una protesi in una gamba. In carcere non gli hanno permesso di sottoporsi a una visita medica da lui richiesta. Nei penitenziari venezuelani sei trattato come un animale: i detenuti dormono per terra, ammassati. Ilrestodelcarlino.it - Familiari in ansia per Spinelli: “È malato e fisicamente prostrato” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cesena, 25 aprile 2025 – Idi Giancarlo, il 59enne nato a Cesena e detenuto in carcere in Venezuela, sono preoccupati per la sua salute e temono per la sua vita. Ad aggravare l’deic’è il fatto che da alcuni giorni non hanno più notizie di lui.Nell’ultimo periodo Giancarlo, arrestato il 21 febbraio del 2024 a Caracas per terrorismo, tradimento alla patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, ha visto aggravarsi sempre più le sue condizioni di salute. “Giancarlo – dice il cugino cesenate che porta lo stesso nome – è in condizioni molto serie di salute. Ha problemi di intestino, di pressione alta e ha una protesi in una gamba. In carcere non gli hanno permesso di sottoporsi a una visita medica da lui richiesta. Nei penitenziari venezuelani sei trattato come un animale: i detenuti dormono per terra, ammassati.

