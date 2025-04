Famiglia distrutta Soffoca moglie e figlio poi si toglie la vita

Famiglia, la colonna portante. Era lui che si occupava di tutto: del figlio disabile e della moglie, che da anni combatteva contro la demenza. Mercoledì notte il senso di impotenza lo ha travolto. Quel pensiero sempre più pressante, il 'dopo di noi' e, in particolare, il 'dopo di me' lo ha portato a prendere la decisione più terribile: ha raggiunto in camera la moglie 79enne e il figlio, 48 anni, affetto da disturbo dell'autismo, e li ha Soffocati nel sonno. Dopodiché si è tolto la vita. Solo qualche ora prima, col sorriso sul volto che lo caratterizzava e che nulla aveva fatto trasparire, aveva spento insieme alla Famiglia le sue 83 candeline.La tragedia si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì nelle campagne di Marzaglia Nuova, alle porte di Modena. L'uomo, 83 anni, Gian Carlo Salsi ha ucciso il figlio Stefano e la moglie Claudia Santunione, 79 anni per poi togliersi a sua volta la vita.

Cosa riportano altre fonti

