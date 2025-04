Falli contro il 25 aprile Insulto fuori dal tempo bisogna fare i conti con la storia

aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno è l'80esimo anniversario.Una giornata macchiata, però, da un atto vandalico. Sono stati imbrattati con disegni Fallici i manifesti dedicati alla festa e affissi.

