Falli contro il 25 aprile Insulto fuori dal tempo bisogna fare i conti con la storia FOTO

aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno è l'80esimo anniversario. Una giornata macchiata, però, da un atto vandalico. Sono stati imbrattati con disegni Fallici i manifesti dedicati alla festa e affissi. Viterbotoday.it - Falli contro il 25 aprile: "Insulto fuori dal tempo, bisogna fare i conti con la storia" | FOTO Leggi su Viterbotoday.it Memoria, partecipazione e impegno civile. Viterbo celebra il 25, giorno della liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno è l'80esimo anniversario. Una giornata macchiata, però, da un atto vandalico. Sono stati imbrattati con disegnici i manifesti dedicati alla festa e affissi.

