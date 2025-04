Fake news sui trasporti aerei RimborsoAlVolo chiarisce le condizioni di viaggio

Fake news in tema di trasporto aereo. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che fa chiarezza su alcune notizie errate che da settimane circolano sul web e sui social network."Chi si appresta ad affrontare un viaggio in aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio non subirà alcuna modifica delle condizioni di viaggio rispetto alla norme finora in vigore. - spiega RimborsoAlVolo - Ad esempio, a differenza di quanto apparso su numerose testate negli ultimi giorni, le compagnie aeree low cost non hanno affatto modificato i limiti massimi per i bagagli, né è stata abolita a partire dal 1° maggio la carta di imbarco cartacea. Non esiste poi alcuna multa per chi arriva in ritardo al gate e perde il proprio aereo, ma esiste la possibilità di imbarcarsi sul primo volo successivo, pagando un apposito "supplemento perdita volo" alla compagnia aerea". Quotidiano.net - Fake news sui trasporti aerei: RimborsoAlVolo chiarisce le condizioni di viaggio Leggi su Quotidiano.net Ponti di primavera all'insegna dellein tema di trasporto aereo. Lo afferma, società specializzata in trasporto aereo, che fa chiarezza su alcune notizie errate che da settimane circolano sul web e sui social network."Chi si appresta ad affrontare unin aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio non subirà alcuna modifica delledirispetto alla norme finora in vigore. - spiega- Ad esempio, a differenza di quanto apparso su numerose testate negli ultimi giorni, le compagnie aeree low cost non hanno affatto modificato i limiti massimi per i bagagli, né è stata abolita a partire dal 1° maggio la carta di imbarco cartacea. Non esiste poi alcuna multa per chi arriva in ritardo al gate e perde il proprio aereo, ma esiste la possibilità di imbarcarsi sul primo volo successivo, pagando un apposito "supplemento perdita volo" alla compagnia aerea".

