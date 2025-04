Ravennatoday.it - Faenza ricorda gli 80 anni dalla Liberazione. Il sindaco Isola: "Celebrare la Resistenza significa stare dalla parte giusta"

Leggi su Ravennatoday.it

Si è aperta venerdì mattina alle 9 nella Basilica Cattedrale, con la funzione religiosa celebrata dal vicario generale Michele Morandi, la giornata di celebrazione per gli 80dal nazifascismo a. A seguire il corteo si è spostato alWar Cemetery in via Santa.