Fabbri alle celebrazioni del 25 aprile Momento da rispettare e condividere con la città

aprile è un Momento di gioia e di festa, anche se difficile per la scomparsa del Santo Padre. Un Momento da rispettare sempre e da condividere con tutta la città". A intervenire, nel corso delle celebrazioni in centro storico per l'ottantesimo anniversario della Liberazione, è il sindaco. Ferraratoday.it - Fabbri alle celebrazioni del 25 aprile: "Momento da rispettare e condividere con la città" Leggi su Ferraratoday.it "Il 25è undi gioia e di festa, anche se difficile per la scomparsa del Santo Padre. Undasempre e dacon tutta la". A intervenire, nel corso dellein centro storico per l'ottantesimo anniversario della Liberazione, è il sindaco.

