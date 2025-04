Fabbian e Dallinga decisivi vittoria con gol di testa e azioni spettacolari

testa, ma la palla finisce alta. 7' 1-0 GOL Fabbian Moro si costruisce un cross millimetrico per la testa del centrocampista che castiga Seghetti. 9' Sassata di Lykogiannis, Seghetti alza la conclusione in corner. 12' Solbakken a tu per tu con Ravaglia, sinistro che esce non lontano dal palo. 15' Dallinga da distanza ravvicinata, Seghetti respinge sulla linea. 33' 1-1 GOL KOVALENKO Solbakken calcia sul secondo palo, Ravaglia respinge e sul tap-in l'ucraino segna.Secondo tempo11' Cambiaghi avvia il contropiede, sfrutta la sponda di Dominguez, ma non riesce a imprimere precisione al tiro. 13' Fabbian ci prova dal limite, Seghetti respinge. 24' Fabbian libera i cavalli di Dominguez che però si fa respingere la conclusione da Seghetti.

