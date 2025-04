Extinction Rebellion per la Polizia il gruppo ambientalista è violento Ma i processi agli attivisti finiscono in nulla

Extinction Rebellion (Xr), il movimento che manifesta per la giustizia climatica con azioni non violente come flash mob e attacchinaggi. Eppure la Polizia di Stato, nel report sulle attività di ordine pubblico svolte nel 2024, lo definisce "movimento ambientalista oltranzista", da includere nel novero delle sigle dell'"estremismo di sinistra" insieme agli antagonisti e al "fronte comune di mobilitazione contro l'approvazione del Ddl 1660", ovvero il Ddl Sicurezza. Nel documento pubblicato l'8 aprile, al capitolo "Contrasto all'antagonismo", Xr è descritto come "particolarmente attivo nell'organizzare azioni di forte visibilità anche in occasione delle riunioni ministeriali G7 a Bari, Bologna, Milano, Torino, attuando proteste che hanno portato, come conseguenza delle condotte violente registratesi, al deferimento di 114 attivisti".

Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il movimento ambientalista internazionale Extinction Rebellion ha denunciato le Questure di Roma e Brescia. Le accuse sono di perquisizioni degradanti e arbitrarie, sequestro di persona e violenza privata che si sarebbero verificate in occasione delle proteste del 22 novembre e 13 gennaio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

