exPOST la performance di Mauro Maurizio Palumbo sulle relazioni culturali e temporali

exPOST si legge performance art: è il nuovo progetto che il performer napoletano Mauro Maurizio Palumbo ha ideato per la galleria Karsi Sanat Calismari di Istanbul in Turchia e che presenterà in anteprima il 2 maggio. La performance exPOST, si sottolinea in una nota, "è un'opera nata dall'idea di esplorare le connessioni tra la cultura turca e quella italiana". Curata da Ezgi Bakcay e Vittorio Urbani, è una produzione internazionale di Ente Teatro Cronaca con la collaborazione di Nuova Icona, associazione culturale di Venezia. La performance prevede la partecipazione di 12 uomini con l'artista napoletano che lavorerà insieme col gruppo formato a Istambul "su un percorso elaborato tra tecnica e improvvisazione e su suggestioni nate da contaminazioni culturali ed emozionali". Mauro Maurizio Palumbo intende racchiudere e raccontare con la sua creazione artistica "qualcosa che preesiste ma che viene dichiarato dopo il suo compimento formale".

