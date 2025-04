Ex Mercato restyling per la Sala delle Arti

Non solo il (futuro) Fanesi, da completare nell'anno per rendicontarlo nel 2026. Ma a trasformare i connotati del centro, anche la nuova Sala delle Arti all'interno dell'ex Mercato coperto di via Bixio. Dal Castello, infatti, si è appreso ieri a sorpresa del restyling (con tanto di rendering) della struttura situata lungo l'isola pedonale, che sarà riqualificata, resa più efficiente sotto l'aspetto energetico e sicura sotto il profilo sismico. Lo prevede il progetto predisposto dai tecnici comunali, che parteciperà a un bando regionale. Il finanziamento messo a disposizione dalla Regione Marche è di 400mila euro, che saranno investiti in "interventi di riduzione del rischio sismico, efficientamento energetico e per la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli istituti e luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, archivi, teatri storici, edifici di interesse storico culturale".

