Ex convengo dei Cappuccini di Milazzo approvato il terzo progetto per la definitiva riqualificazione

Milazzo ha approvato un altro progetto, il terzo, per il definitivo recupero dell’ex convento dei Cappuccini. Il progetto è denominato “Generazioni inclusive” e ha lo scopo di creare uno spazio accogliente, accessibile, senza barriere architettoniche e soprattutto. Messinatoday.it - Ex convengo dei Cappuccini di Milazzo, approvato il terzo progetto per la definitiva riqualificazione Leggi su Messinatoday.it La giunta municipale dihaun altro, il, per il definitivo recupero dell’ex convento dei. Ilè denominato “Generazioni inclusive” e ha lo scopo di creare uno spazio accogliente, accessibile, senza barriere architettoniche e soprattutto.

