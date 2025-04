Ex Benevento il capolavoro di Andreoletti Padova promosso in B

Padova allenato da Matteo Andreoletti, lo scorso anno sulla panchina del Benevento, per staccare il biglietto per la serie B. Sono quindi i biancoscudati a vincere il duello contro il Vicenza, una autentica corazzata, con i biancorossi oggi ko a sorpresa a Trento (3-1) facendo così esplodere la festa per la squadra di Andreoletti. Per l'ex allenatore della Strega, esonerato a dicembre 2023, una vera e propria rivincita personale per aver messo la testa avanti rispetto al Vicenza, squadra costruita senza mezzi termini per puntare alla serie B grazie ad una campagna acquisti faraonica. Classifica finale: Padova 86, Vicenza 83.

