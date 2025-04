Evra si dà alla Mma combatterà al Pfl di Parigi il 23 maggio Mi sono allenato per anni sono pronto

Evra debutterà in Mma a Parigi il prossimo 23 maggio. Il suo avversario è ancora ignoto.Evra combatterà al Pfl di Parigi: «Mi sono allenato per anni, ora sono pronto»Le Parisien scrive:All’età di 43 anni, disputerà il primo incontro della sua vita. Il suo avversario non è stato ancora annunciato. Appassionato di sport da combattimento dal 2016, l’ex difensore si allena da diversi anni, in particolare con Cedric Doumbè, stella del Pfl (Professional Fighters League, circuito statunitense di arti marziali). Nel 2022, avrebbe dovuto già combattere nella boxe inglese, ma la serata fu cancellata. Evra ha dichiarato: «Adoro anche questo sport! Ho giocato sui più grandi palcoscenici del mondo, vinto tutti i più grandi trofei del calcio, ma il Pfl Paris sarà una serata davvero speciale per me. Ilnapolista.it - Evra si dà alla Mma, combatterà al Pfl di Parigi il 23 maggio: «Mi sono allenato per anni, sono pronto» Leggi su Ilnapolista.it L’ex calciatore francese Patricedebutterà in Mma ail prossimo 23. Il suo avversario è ancora ignoto.al Pfl di: «Miper, ora»Le Parisien scrive:All’età di 43, disputerà il primo incontro della sua vita. Il suo avversario non è stato ancora annunciato. Appassionato di sport da combattimento dal 2016, l’ex difensore si allena da diversi, in particolare con Cedric Doumbè, stella del Pfl (Professional Fighters League, circuito statunitense di arti marziali). Nel 2022, avrebbe dovuto già combattere nella boxe inglese, ma la serata fu cancellata.ha dichiarato: «Adoro anche questo sport! Ho giocato sui più grandi palcoscenici del mondo, vinto tutti i più grandi trofei del calcio, ma il Pfl Paris sarà una serata davvero speciale per me.

Se ne parla anche su altri siti

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per una nuova vita sportiva.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morto in un incendio Patrick Vettori, fratello di Marvin. Il dramma del campione di MMA: “Da oggi non sarò più lo stesso” - È morto Patrick Vettori, 30 anni, fratello del più volte campione del mondo di arti marziali miste Marvin. È lui la vittima dell’incendio scoppiato all’alba nell’appartamento in via Paul Troge a Mezzocorona, in Trentino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a dare l’allarme stamattina attorno alle ore 5 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento in cui Patrick Vettori, molto conosciuto a Mezzocorona (si era appena candidato al consiglio comunale) viveva da solo. 🔗ilfattoquotidiano.it

L'ex Juventus Evra debutta in MMA a fine maggio: la data e tutti i dettagli - Patrice Evra, ex terzino sinistro francese di Manchester United e Juventus, comincerà presto una nuova carriera sportiva: farà infatti il... 🔗calciomercato.com

Evra si dà alla Mma, combatterà al Pfl di Parigi il 23 maggio: «Mi sono allenato per anni, sono pronto; Patrice Evra pronto al debutto in MMA: l'ex di Juventus e Manchester United combatterà in PFL a Parigi; Patrice Evra debutta in MMA e combatterà alla PFL Europe il 23 maggio all'Accor Arena; Evra farà il suo esordio in MMA il 23 maggio: «Vorrei sfidare Luis Suarez. Pagherò di tasca mia». 🔗Se ne parla anche su altri siti