Evra passa all’MMA nuova vita per l’ex Juventus Quando debutterà nel primo incontro la data e tutti i dettagli

Evra cambia vita e passa all’MMA: nuova avventura per l’ex terzino della Juventus. Quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagliCome annunciato dalla PFL Europe, Patrice Evra è pronto a cambiare vita. l’ex terzino della Juventus e del Manchester United, dopo aver lasciato il calcio, passerà all’MMA, con il primo incontro della sua nuova carriera sportiva in programma al PFL Paris, alla Accor Arena.????????: Patrice Evra makes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May ????The former Manchester United and Les Bleus footballer will enter the SmartCage for the first time inside the Accor Arena in just four weeks time! I LOVE THIS CAGEEEEE! ? @Evra. pic.twitter.com/TeAiuOlOrt— PFL Europe (@PFLEurope) April 25, 2025Appuntamento a venerdì 23 maggio per Evra, che già nel 2022 era stato protagonista di un incontro di boxe. Juventusnews24.com - Evra passa all’MMA: nuova vita per l’ex Juventus. Quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com cambiaavventura perterzino dellanel, laCome annunciato dalla PFL Europe, Patriceè pronto a cambiareterzino dellae del Manchester United, dopo aver lasciato il calcio, passerà, con ildella suacarriera sportiva in programma al PFL Paris, alla Accor Arena.????????: Patricemakes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May ????The former Manchester United and Les Bleus footballer will enter the SmartCage for the first time inside the Accor Arena in just four weeks time! I LOVE THIS CAGEEEEE! ? @. pic.twitter.com/TeAiuOlOrt— PFL Europe (@PFLEurope) April 25, 2025Appuntamento a venerdì 23 maggio per, che già nel 2022 era stato protagonista di undi boxe.

Ne parlano su altre fonti

Evra si dà alla Mma, combatterà al Pfl di Parigi il 23 maggio: «Mi sono allenato per anni, sono pronto» - L’ex calciatore francese Patrice Evra debutterà in Mma a Parigi il prossimo 23 maggio. Il suo avversario è ancora ignoto. Evra combatterà al Pfl di Parigi: «Mi sono allenato per anni, ora sono pronto» Le Parisien scrive: All’età di 43 anni, disputerà il primo incontro della sua vita. Il suo avversario non è stato ancora annunciato. Appassionato di sport da combattimento dal 2016, l’ex difensore si allena da diversi anni, in particolare con Cedric Doumbè, stella del Pfl (Professional Fighters League, circuito statunitense di arti marziali). 🔗ilnapolista.it

L'ex Juventus Evra debutta in MMA a fine maggio: la data e tutti i dettagli - Patrice Evra, ex terzino sinistro francese di Manchester United e Juventus, comincerà presto una nuova carriera sportiva: farà infatti il... 🔗calciomercato.com

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per una nuova vita sportiva.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Evra passa all'MMA: nuova vita per l'ex Juventus. La data; Evra dal calcio all'MMA: Vorrei affrontare Suarez, potrebbe anche mordermi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per ... 🔗fanpage.it

Evra: “Alla Juve vidi un giocatore piangere in aereo”. Tevez gli fece fare una figuraccia con Allegri - Come nelle migliori tradizioni, si dice il peccato ma non il peccatore e così fa anche Patrice Evra che ospite del podcast ... che riguarda il suo periodo alla Juventus. E’ accaduto tra ... 🔗msn.com