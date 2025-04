Evra ha una nuova carriera farà il suo debutto in MMA a Parigi si sta allenando da dieci anni

Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per una nuova vita sportiva. Leggi su Fanpage.it TRa un meseil suoin MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per unavita sportiva.

Ne parlano su altre fonti

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag, ma lo stile per lei non ha più segreti... - Una star capace di preannunciare, da sempre, le tendenze. Cate Blanchett non ha bisogno di presentazioni: la diva del cinema fa ancora scuola, soprattutto con i suoi outfit. Proprio ieri sera è approdato su Sky Borderlands, il suo film fantascientifico ispirato all’omonimo videogioco e ambientato su Pandora. E i look che l’attrice australiana sta sfoderando in questi giorni sui red carpet per la promozione del prossimo film, Black Bag – Doppio Gioco sono decisamente di un altro pianeta. 🔗iodonna.it

Sophie Codegoni Ha Una Nuova Fiamma: Il Famoso Calciatore! - Dopo la rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha trovato un nuovo amore nel mondo del calcio. Ecco di chi si tratta! Negli ultimi mesi, il nome di Sophie Codegoni è diventato protagonista assoluto delle cronache rosa. Dopo la fine burrascosa della sua storia con Alessandro Basciano, ex dj e influencer, l’ex tronista è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto nuovo amore. 🔗gossipnews.tv

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni; Patrice Evra: dalla Champions League al palcoscenico di Netflix, una nuova sfida per l'ex campione; Tutti gli ex calciatori che hanno cambiato sport; Juventus, Pogba pronto all'addio: c'è un nuovo club in Europa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per ... 🔗fanpage.it