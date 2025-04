Evra cambia sport e passa all’MMA Nuova vita dell’ex Juventus e United Ecco quando debutterà per il primo incontro

Evra cambia vita e passa all'MMA: Nuova avventura per l'ex terzino. quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagli La PFL Europe, ha annunciato che Patrice Evra è pronto a cambiare vita. L'ex terzino della Juventus e del Manchester United, tra le altre, dopo aver lasciato il calcio, passerà all'MMA, con il

